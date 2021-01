Muž měl partnerku znásilnit a roky brutálně týrat. Čeká ji i operace!

"Minulý víkend ve večerních hodinách byl prostřednictvím tísňové linky oznámen křik a volání o pomoc vycházející z jednoho přízemního bytu v Opavě," informovala ve středu policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Strážcům zákona se nedařilo do bytu dobouchat, jeden z policistů oknem viděl zraněnou ženu, která se z něj pokoušela vyskočit. Nakonec se ale vrátila dovnitř.

Policisté se proto rozhodli dveře vyrazit, ale už to nestihli, protože je náhle otevřel neznámý muž. Toho zpacifikovali a odvezli na služebnu. Ukázalo se, že je opilý.

"V bytě zůstala žena a dítě. Zraněná policistům začala popisovat situaci, avšak rozhovor nedokončila, protože najednou omdlela. Přítomní muži zákona jí okamžitě začali poskytovat první pomoc a přivolali záchrannou službu," doplnila Viačková.

Vyšetřovatel následně sedmadvacetiletého muže obvinil z týrání osoby žijící ve společném obydlí a ze znásilnění. Podle mluvčí ještě pravděpodobně přibude obvinění z ublížení na zdraví.

"Za vinu je mu kladeno, že nejméně od roku 2018 o pět let mladší ženu psychicky i fyzicky týral. Opakovaně ji bil pěstí do obličeje i jinam. Lékaři zjistili několik zlomenin pocházejících zřejmě z opakovaného napadání. Mladou ženu neustále kontroloval, omezoval, bránil jí v odchodech z bytu. Na začátku letošního roku ji udeřil plnou PET lahví do obličeje takovou silou, že žena bude muset podstoupit operaci čelisti," popsala brutální týrání Viačková.

Podle ní navíc agresivita obviněného tyrana časem rostla. Naposledy partnerku napadl v den, kdy ho policisté zadrželi. To ji měl navíc zneužít i sexuálně. Po očistci skončila v nemocnici.

Viačková informovala, že soud poslal údajného agresora do vazby. Už v minulosti byl přitom pravomocně odsouzen za násilný trestný čin. Za týrání a znásilnění mu nyní eventuálně hrozí až desetileté vězení.