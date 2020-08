Muže našli po diskotéce ubodaného v bytě. Spolubydlícímu hrozí 20 let

Středočeští kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy třiačtyřicetiletého muže z Mladoboleslavska, který měl v neděli brzy ráno zabít nožem svého čtyřiapadesátiletého spolubydlícího. Soud v pondělí odpoledne muže poslal do vazby.

"Událost se stala v neděli 23. srpna mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno v jednom z bytů panelového domu v Mladé Boleslavi,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.



Podle informací policistů došlo mezi muži, kteří předtím navštívili diskotéku, kde se posilnili alkoholem, k hádce. Během té měl mladší z dvojice vzít kuchyňský nůž a svého staršího spolubydlícího napadnout.



V případě, že soud prokáže jeho vinu, hrozí muži až dvacet let vězení. Kriminalisté v pondělí zároveň navrhli krajskému státnímu zástupci, aby soud poslal obviněného do vazby a nemohl se vyhýbat trestnímu stíhání, nebo neovlivňoval nevyslechnuté svědky. A soud ho následně do vazby opravdu poslal.



"Muž byl v minulosti za obdobný trestný čin odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Praze k sedmi letům ve vězení. Z něj byl propuštěný v listopadu 2015,“ dodala Suchánková.



Jen od začátku letošního roku vyšetřují kriminalisté na území Středočeského kraje už čtrnáctý případ vraždy, nebo pokusu o ni.

