Muž měl svou ženu týrat a vyhodit z okna, do společného bytu už nesmí!

Při vyšetřování případu vyšlo podle policie najevo, že muž týral manželku dlouhodobě - zhruba dva roky. Kromě urážek, musela žena snášet i fyzické napadání. Často před zraky jejich dětí. Naposledy ji muž měl ohrožovat i nožem. Dokonce ji natlačil k oknu, ze kterého ji vytlačil ven. Žena spadla asi ze dvou metrů a zranila se.

Lékaři po ošetření případ oznámili policii. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního děvětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu týrání člověka žijícího ve společném obydlí.

A z bytu ho zároveň vykázali, aby ženu nemohl dále ohrožovat a ubližovat jí. Soud obviněnému muži navíc přikázal, že nesmí ženu kontaktovat, vyhledávat a ani se k ní přibližovat. V případě, že to muž poruší, bude vzat s okamžitou platností do vazby. Soud ho může za to, co udělal, poslat do vězení až na 8 let.

Násilí, které se děje často za zavřenými dveřmi v řadě domácností, podle policejních statistik stoupá. Zatímco v roce 2014 řešila policie přes 5800 případů, které nesly známky domácího násilí, o čtyři roky už to bylo přes 7500 případů.