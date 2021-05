Muž měl v autě velmi nebezpečný červený fosfor! Policie uzavřela ulici

Brněnští policisté v neděli obdrželi tísňové volání o podivně se pohybujícím autě. Zastavili ho a následně zadrželi řidiče, který rozhodně neměl čisté svědomí. "Asi 40letý cizinec měl totiž zákaz řízení, navíc odmítl test na drogy," vysvětlil policejní mluvčí David Chaloupka.



I to byl jeden z důvodů, proč policisté prohledali vozidlo velmi důkladně. Kromě několika tablet extáze našli i neznámou látku v plastovém obalu od čokoládového vajíčka.

"Když jsme se ptali muže, co to je, tak nám odpověděl, že je to červený fosfor. Samozřejmě jsme zpozorněli, protože červeného fosforu se využívá pro výrobu pervitinu a je to poměrně nebezpečná látka, na místo jsme přivolali specialisty hasiče," sdělil Chlaloupka.

"My jsme na místo vyslali dvě profesionální jednotky a také chemickou laboratoř z Tišnova. Červený fosfor je látka, se kterou se běžně u zásahů nesetkáváme. Je to hořlavá látka, která se používá například při výrobě zápalek nebo zábavní pyrotechniky," objasnil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Policie na hodinu odklonila linky MHD a raději uzavřela celou Gajdošovu ulici. Hasiči nebezpečnou látku zajistili a odvezli z místa pryč. Muž, který fosfor převážel, je teď podezřelý z několika trestných činů a přestupků.