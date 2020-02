Muž měl zastřelit manželku přímo v restauraci, policie ukončila vyšetřování

Vražda se stala vloni 11. července v restauraci přímo v centru Rychnova nad Kněžnou. Dnes 50letý muž pozval manželku na večeři, aby společně dořešili rozchod a rozvod. Pak ale vytáhl svojí zbraň a ženu střelil zezadu do hlavy.

Další hosté a personál okamžitě volali policii, během několika minut tam byly hlídky i zásahová jednotka. Zatkli ho přímo v restauraci. Nikoho dalšího už muž nezranil, jeho žena ale měla natolik závažné poranění hlavy, že zemřela.

O dva dny později rozhodl soud o tom, že muž bude čekat na soud ve vazbě. A soud se blíží, vyšetřování je ukončené a co nevidět dostane soudce návrh obžaloby a určí termín soudního líčení.

Za vraždu muži hrozí až 18letý trest. Pistoli držel legálně, přesto rodina později prohlásila, že o tom nevěděla a to až do té doby, co jen několik týdnů před vraždou podala na otce trestní oznámení pro stalking a obtěžování. Jenže ještě než policisté případ prošetřili, muž svoji manželku touto pistolí zastřelil.