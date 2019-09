Muž měl zastřelit svou partnerku před očima jejího dítěte! Nyní stane před soudem

Žena, která byla loni v říjnu postřelena, skončila v nemocnici. Po několika dnech svým zraněním podlehla. Policie z vraždy obvinila 43letého cizince, který měl být jejím partnerem. Ten v pátek stane před soudem, upozornil portál novinky.cz.

Muž měl přistoupit 18. října k jejímu autu a jediným výstřelem ji zasáhnout do hlavy. Všemu přihlíželo malé dítě. Podezřelý Albert A. měl po střelbě přijet domů a říci o zranění ženy jejímu otci, ten se jí okamžitě vydal na pomoc.

"Já v domnění, že mi říká, že tam leží moje postřelená dcera, mi dal klíče od auta a jeli jsme na to místo, jsem myslel, že jede za mnou. Jenže on to otočil na Plzeň. Já přijel na to místo, viděl jsem dceru na zemi a vidím, že tam není, tak jsem policii řekl, že jel na Plzeň," popsal bezprostřední okamžiky po činu pro TV Nova otec ženy.

Cizince po několika hodinách dopadla policie. Po několikahodinovém výslechu se zadržený muž k činu přiznal, střílet prý ale nechtěl. Zbraň držel nelegálně.

"Obviněný byl vzat do vazby ze všech tří vazebních důvodů, tedy do vazby útěkové, koluzní i předstižné," uvedl soudce David Svoboda.