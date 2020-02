Ženu přepadli a polili kyselinou! Kvůli útoku zadrželi jejího exmanžela

Otřesný útok vyšetřuje policie z Trenčínského kraje na Slovensku, kde se měl dvaačtyřicetiletý muž pokusit vylít kyselinu na svou exmanželku. Ženě se naštěstí podařilo uchránit před tekutinou větší část svého těla, takže nezasáhla ani oči. Policie muže zadržela a poslala ho do vazby. Ve vězení by mohl strávit až deset let.