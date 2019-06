Muž měl ženu s rakovinou pořezat mačetou. Už je ve vazbě

Napadená žena dál zůstává v nemocnici. Skončila s poraněním hlavy a s useknutým kouskem prstu. Kromě toho také přišla o velký finanční obnos, který měla našetřený na léčbu svého onkologického onemocnění.

45letému pachateli, který je nyní ve vazbě, hrozí za loupežné přepadení pět až 12 let vězení. Ženě měl zasadit několik úderů sečnou zbraní, zřejmě mačetou, a utéct.

Zraněné pak pomohli lidé z blízkých domů, kteří přivolali záchranku a policisty. "Soused ji tam držel dole, krvácela, prsty usekaný, hlava rozbitá, zřejmě asi taky seklá. Ale že by ji chtěl takhle vraždit kvůli penězům, to spíš vypadá, jako by ji chtěl sprovodit ze světa," popsal jeden ze svědků.

V pátek ráno se na místo útoku sjeli policisté se psy a detektory kovu a něco hledali v trávě i mezi stromy. Možná útočnou zbraň, případně zahozené osobní věci oběti přepadení.