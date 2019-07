Muž mohl v podvozku strávit 15 hodin! Vypadl před přistáním

Černý pasažér, který vypadl z letadla před přistáním v Londýně, mohl v podvozkové šachtě strávit až 15 hodin. Podle vyšetřovatelů možná stejným způsobem cestoval už z Jihoafrické republiky do Keni.

"Potřebujeme určit, kde se stala chyba. Zabýváme se možností, že se stala v Jihoafrické republice, je to jedna z vyšetřovacích linek. Už v minulosti jsme měli případy černých pasažérů v letadlech z jižní Afriky do Keni," citoval portál Daily Mirror keňského vyšetřovatele Charlese Owina.

Pokud se zatím neznámý muž opravdu skryl do podvozkového prostoru už v Johannesburgu, odkud letadlo letělo v neděli ráno, musel absolvovat cestu dlouhou téměř pět tisíc kilometrů. Let do Nairobi trval zhruba čtyři hodiny.

O dvě hodiny později stejné letadlo odstartovalo z Nairobi do Londýna, což je asi šest a půl tisíce kilometrů. Až do cíle se ale černý pasažér nedostal. Krátce před přistáním z letadla vypadl a spadl na zahradu ve čtvrti Clapham nedaleko letiště Heathrow.

Muž se zřítil z obrovské výšky a neměl šanci pád přežít. Podle jednoho ze sousedů dopadlo tělo jen metr od opalujícího se Johna Baldocka. "Sousedé byli v šoku. Jeden z nich viděl ostatky toho muže a děti si na dvoře hrály jen hodinu před tím incidentem," popsal Tristan Jervis.

Podle svědků bylo tělo zmrzlé, sousedé slyšeli jen velkou ránu. Někteří pak mluvili o tom, že zdi a plot zahrady pokryla krev. Jak se muž do podvozkové šachty dostal, zatím není jasné. Keňské aerolinky na případu spolupracují s policisty.

