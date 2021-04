Muž na Českolipsku přepadl trafiku s plastovou pistolí. Hrozí mu 10 let

Policisté dopadli lupiče, který v Novém Boru na Českolipsku podle nich s pistolí v ruce přepadl trafikantku a chtěl vydat peníze. Dvaatřicetiletého podezřelého muže se podařilo najít po několika dnech. Teď mu hrozí až 10 let ve vězení.

Incident se stal v trafice v Novém Boru. Lupič si vyčíhal okamžik, kdy odešli zákazníci, a trafikantku přepadl. "Maskovaný lupič na 54letou prodavačku namířil pistoli, mířil jí na břicho a ta mu v obavě o svůj život peníze vydala,“ popsala událost policejní mluvčí Ivana Baláková.



Podezřelý si po zadržení kriminalistům postěžoval, že je z loupeže velmi zklamaný. Trafikantka mu totiž vydala jen 800 korun. Toho si ale při přepadení nevšiml, protože musí nosit velmi silné dioptrické brýle. Jenomže ty si před loupeží sundal, aby ho prý podle nich nikdo nepoznal. Přepadená žena si zase nevšimla, že muž na ni míří plastovou pistolí.



"V takto emočně vyhrocené situaci žena nemohla poznat, že se jedná jen o atrapu pistole,“ doplnila Baláková.



Muž kriminalistům vysvětlil i důvod, proč loupil. Prý neměl na nájem, na který potřeboval 9500 korun. A 800 korun z lupu mu problém nevyřešilo. Nakonec prý vše vyřešil půjčkou od své matky. Kriminalisty tím ale nedojal. Zvlášť když zjistili, že má na svědomí nejen tuto loupež, ale i další rozsáhlé zlodějny.



A to byl také jeden z důvodů, proč ho soud vzal do vazby. Teď mu hrozí až 10 let ve vězení.