Pokud se neotevřou hospody, najedu do lidí, hrozil muž. Dostal podmínku

Muž z Pardubicka vyhrožoval 25. října minulého roku tím, že najede kamionem do lidí, pokud se do druhého dne neotevřou všechny restaurace. Policisté muže následně vypátrali a obvinili z vyhrožování teroristickým trestným činem. Od soudu nyní odešel s podmínkou.

Krajský soud v Hradci Králové poslal 63letého muže na 2,5 roku do vězení s tříletou podmínkou, musí však zaplatit peněžitou pomoc obětem trestné činnosti ve výši 30 tisíc korun. Zabaven mu byl také mobilní telefon.



Pachatel na facebooku vyhrožoval, že pokud nebudou do druhého dne otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí. Odkazoval se přitom na Olgu Hepnarovou. Muž podle vyšetřovatelů umístil příspěvek pod smyšleným profilem.

"Od zytra budou fungovat všecky restaurace bary atd. Pokud ne upozorňuji jezdím s kamionem a nejni pro mě problém najed do hromady lidi. Tak jako to provedla řidička autobusu v 60tych nebo v 70tyh letach Paní Hepnarova. Dějiny se budou opakovat je jedno kde to udělám. Lidi je jak sr*ček a takový 70ti tunovi kamion ten už něco dokáže. Tak zytra Prymulo jinak někde zbydou jen krvavé fleky po lidech a já v poho odjedu," napsal doslovně muž na sociální síť.

"Tento případ jasně demonstruje, že policisté jsou schopni rychle vypátrat pisatele na sociální síti, a to i navzdory skutečnosti, že se skrývá pod smyšleným profilem," uvedla k případu mluvčí policie Kateřina Rendlová.



Podobným případem se na začátku března zabývala také pražská policie. Ta zadržela muže, který taktéž vyhrožoval, že v centru Prahy najede autem do lidí, bude po nich střílet a spáchá sebevraždu. Policisté jej však dopadli během deseti minut.

Muž vyhrožoval, že najede autem do lidí. Podívejte se na reportáž televize Nova: