Muž načapal bratra v posteli se svou přítelkyní! Vzal na ně sekeru

Pětapadesátiletý muž si měl užívat romantické chvíle s čtyřiačtyřicetiletou ženou v rekreační chalupě poblíž Litomyšle. Tam však vtrhl jeho podnapilý bratr, který pár podle policistů přistihl "inflagranti“ v posteli.



Situace byla navíc o to horší, že se mělo jednat o jeho přítelkyni. Její nevěra sedmačtyřicetiletého muže podle policistů rozvášnila natolik, že odešel do kůlny, kde se vybavil sekerou. Poté vtrhl do domu, kde se měl nejprve ohánět sekerou po pokoji a rozbíjet vybavení, poté však zaútočil na ležící pár.



"Napadení se bránili kusy rozbitého nábytku a přikrývkou, přesto byli oba zraněni. Zatímco žena zůstala v chalupě, muž běžel volat o pomoc,“ popsala policejní mluvčí Lenka Vilímková.



Po příjezdu hlídky však už byla situace klidná a k žádným útokům nedocházelo. "Dvojice byla se zraněním transportována rychlou záchrannou službou do nemocnice,“ dodala Vilímková. Podvedeného muže policisté zadrželi a převezli do policejní cely.



Vyšetřovatelé ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí až 12 let vězení.

Záběry z místa události: