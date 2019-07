Muž v Polsku najel dodávkou do chodců! Pak ještě útočil pěstmi

Třiadvacetiletý muž a dvě ženy (22 a 18 let) šli v pondělí po jedné z ulic v polském městě Valbřich, když do nich vrazila protijedoucí dodávka. Podle policistů to nebyla náhoda.

"Řidič vozidla úmyslně strhl řízení ze silnice a narazil do chodců na chodníku," popsal televizi TVN policejní mluvčí Marcin Świeży. 22letou sraženou dívku měl pak řidič ještě několikrát udeřit pěstí do obličeje. Ta zraněná skončila v nemocnici, útočník se dal na útěk.

Po několika minutách se ukázalo, že muž byl partnerem napadené ženy. Policisté zároveň zjistili, že byl pod vlivem alkoholu. V jeho dechu naměřili více než jedno promile.

Nakonec byl řidič zatčen. Nyní mladému muži hrozí, že stráví nejméně tři roky za mřížemi.