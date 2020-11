V průmyslové zóně Triangl na Žatecku o víkendu napadl muž svou přítelkyni. Žena byla s vážným zraněním letecky dopravena do ústecké Masarykovy nemocnice. Muže policisté zadrželi a obvinili z pokusu o vraždu. Soud by měl rozhodnout o jeho vzetí do vazby.