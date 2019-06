Horor na farmě. Zvířata měla řetězy zarostlé do krku

Kriminalisté obvinili sedmdesátiletého muže z týrání zvířat. Na své farmě na Královéhradecku, kde chová skot, nechal dvěma býkům zarůst řetěz do krků. Dlouhodobě jim tak způsoboval trýznivou bolest. Podle znalců byla zvířata týrána obzvlášť surově až několik týdnů. Zemědělci nyní hrozí dva roky ve vězení.

Otřesným případem týrání zvířat se zabývají kriminalisté na Královéhradecku. Sedmdesátiletý muž jako soukromý zemědělec vlastní farmu, kde chová několik desítek krav a býků. Dvěma z nich způsoboval několik týdnů obrovské utrpení.

Nechal jim zarůst řetězy do krků. "U býků vlivem nevhodného upoutání docházelo k postupnému pronikání řetězu do hlubších vrstev tkání, čímž docházelo k zanícení rány a jejího okolí," uvedla mluvčí policie Iva Kormošová.

"Hluboké poškození kůže způsobovalo býkům dlouhodobě intenzivní bolest, která se s dobou trvání postupně zvyšovala. Znalecký posudek potvrdil, že zvířata byla týrána zvlášť surovým a trýznivým způsobem po dobu čtyř až osmi týdnů," dodala Kormošová.

Na týrání upozornila policii krajská veterinární správa. Ta na farmě provedla několik kontrol, ani po poslední z nich ale zemědělec životní podmínky býkům nezlepšil. Muž se chovem skotu zabývá už od svých 18 let. Odmítá, že by jakkoliv pochybil a tvrdí, že řetěz byl schovaný do kožní řasy a jednalo se pouze o povrchové odřeniny chlupů.