Muž nedbal zákazu vlády. Za hranice s Rakouskem vyrazil korytem řeky

Muže si všimli rakouští policisté, jak se brodí korytem Lužnice z české strany do rakouského Gmündu. Samozřejmě v místech, kde není hraniční přechod. Muže příslušníci tamní policie zadrželi a předali českým kolegům, kteří si ho převzali.

Ještě před tím, než umíněného přeběhlíka transportovali na českou stranu, mu však naměřili tělesnou teplotu přes 38 stupňů. Policisté obratem zkontaktovali hygienickou stanici. Než se ale dočkali výsledku, zda je muž pozitivní na Covid-19 nebo nikoli, museli na služebně vyhradit místo pro jeho izolaci.

O emigranta se starali více než deset hodin. Zadržený totiž tvrdil, že nemá kde bydlet. Výsledky ze stěrů nakonec koronavirovou nákazu neprokázaly. Samotný mužů výslech však byl podle vyjádření policie téměř až bizarní. Chlapík se totiž na služebně přiznal k tomu, že podobným způsobem překročil hranice v době, kdy to stát zakazuje, už několikrát.

Jako důvod uvedl to, že si "musel na rakouské straně něco zařídit". Co to ale bylo, už vysvětlit prý nedokázal. Muž se podle policie dopustil správního přestupku, takže o jeho potrestání bude rozhodovat příslušný městský úřad.