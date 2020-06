Muž neunesl rozchod. Expartnerce vlezl do bytu a měl ji skoro ubít!

Až dvacet let za mřížemi může strávit jednašedesátiletý muž, který podle kriminalistů v pondělí ráno na Olomoucku oknem vlezl do bytu své bývalé partnerky, kterou poté skoro ubil nářadím. Podle všeho proto, že neunesl rozchod a žárlil.

"V pondělí ráno vnikl v obci na Olomoucku neoprávněně do bytu šestapadesátileté ženy, dovnitř vlezl po žebříku otevřeným oknem. Pak se schoval za dveře, a když žena vešla do místnosti, tak ji neočekávaně napadl dílenským nářadím. Útočil cíleně na horní polovinu těla a způsobil ženě vážná zranění," popsal samotné napadení policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na dotaz TN.cz nechtěl upřesnit, zda se útočník ozbrojil kladivem, šroubovákem či třeba páčidlem. Pouze řekl, že nešlo o elektrické nářadí.

Policisté byli na místě za pár minut a podezřelého zadrželi. Případ si převzala krajská kriminálka, jejíž příslušníci začali okamžitě zjišťovat, co za brutálním napadením stojí.

"Z dosud zjištěných informací vyplývá, že útočník je bývalým partnerem ženy a motivem útoku je pravděpodobně to, že se psychicky nevyrovnal s rozchodem, roli sehrála zřejmě i žárlivost. Obviněný muž nebyl v době útoku pod vlivem alkoholu ani jiné drogy a v minulosti nebyl soudně trestán," vypočítal Hejtman.

Soud agresora následně poslal do vazby, kde bude čekat na soud. Za pokus o vraždu mu hrozí trest v rozpětí od 12 do 20 let.