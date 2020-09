Muž osahával ženy v pardubické MHD. Skončil, když sáhl na strážnici

Minimálně dva týdny obtěžoval ženy v pardubických vozech MHD člověk, který se jich nepříjemně dotýkal. Podezřelý muž měl postupovat pořád stejně. Jezdil centrem města a když bylo na výběr, raději volil blondýnky. Velmi často se stávalo, že autobus byl téměř prázdný, přesto si vedle žen na těsno rád sedal. Na klíně měl batoh a pod ním ruku, kterou podle policie šmátral cestujícím po stehnech. Vycházelo mu to do té chvíle, než si jako oběť vybral ženu, která ovšem pracuje jako strážník u městské policie. Kolegům dala mužův popis, přesně věděla, kde vystoupil a podle kamerového systému ho strážníci skutečně hned objevili. Obtěžované ženy se minimálně dva týdny svěřovali s tímto nepříjemným zážitkem na sociálních sítích, jedné bylo teprve třináct let, ale nikdo z nich policii nekontaktoval.