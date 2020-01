Muž obvinil kolegy i ze sexuálního obtěžování dětí. Všechno si měl vymyslet!

Neznámý muž měl elektronickým podáním obvinit dvě osoby ze závažných trestných činů, kterých se měly dopouštět na dětech. Některé se měly týkat i sexu. Ostravští kriminalisté se ihned pustili do vyšetřování.

Obvinění byla velmi závažná a týkala se dětí se specifickými výchovnými i vzdělávacími potřebami.

"Kriminalisté dospěli po shromáždění všech podkladů a analýze zjištěných skutečností k závěru, že informace šířil muž, který měl určité řekněme pracovní neshody právě s dvojicí poškozených. Ke svému jednání se doznal," sdělila mluvčí policie Soňa Štětísnká.

Kriminalisté obvinili muže z přečinu křivého obvinění, za to mu hrozí od dvou do osmi let vězení.

Nic to nemění na tom, že závažná obvinění měla velmi negativní vliv na soukromý i pracovní život falešně obviněných. Celý případ také narušil chod celé organizace.