Muž ozbrojený dvěma noži se dobýval do Sněmovny! Zadrželi ho

Obtloustlý muž v černém se měl podle informací policie dožadovat vstupu u jednoho z vchodů do Poslanecké sněmovny. S nožem v ruce měl ohrožovat i policisty, kteří dorazili na místo.

Útočník měl jedním z nožů údajně zaútočit na ženu, která obsluhovala "vstupní" rentgen. Další zbraň měl mít v batohu a jeden nůž vytáhl z kapsy poté, co ho k tomu vyzval jeden z policistů. Ten po muži chtěl vysvětlit, proč má vůbec v batohu zbraň.

