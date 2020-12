Muž plival na lidi ve vlaku na Přerovsku, po napomenutí začal bodat nožem

Na jednání agresivního spolucestujícího doplatil v pondělí ve vlaku na Přerovsku pětačtyřicetiletý muž. Ten pasažéra, který měl plivat na další lidi ve vagonu, upozornil na nevhodné chování. To si však dotyčný nenechal líbit a kárajícího měl napadnout nožem.

"V pondělí po patnácté hodině jsme přijali oznámení o napadení muže ve spěšném vlaku mezi železničními stanicemi Teplice nad Bečvou a Černotín na Hranicku,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.



Podle policistů plival ve vagonu neznámý muž na cestující, na což ho upozornil další pasažér. Ten mu vytkl jeho nevhodné chování. Poté následovala hádka, při které měl agresivní člověk napadnout kárajícího muže nožem. Dalšímu útoku následně zabránil až strojvedoucí.



Zraněný muž skončil s bodnými ranami v nemocnici. "Na místo jsme vyslali posádku se záchranářem. Pobodaného jsme ve stabilním stavu převezli do hranické nemocnice,“ řekla TN.cz mluvčí záchranářů Lucie Urbanová.



Cestující, který na muže měl zaútočit, poté z vlaku utekl. Vyšetřovatelé po něm začali okamžitě pátrat. Díky podrobné analýze a zajištěným stopám se jim to podařilo. "Na základě informací a stop se kriminalistům povedlo zjistit totožnost pachatele, a to třicetiletého muže z Hranic. Kriminalisté útočníka do pár hodin vypátrali a v úterý ráno jej zadrželi ve Valašském Meziříčí,“ popsal Hejtman.



Případ si převzali krajští kriminalisté. Podle Hejtmana se očekává, že zadrženého v nejbližších hodinách obviní ze závažného zločinu pokusu o vraždu.