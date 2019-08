Fotograf Ivan popsal detaily útoku medvěda: "Vrhl se na mě dvakrát!"

Muž, kterého ve středu napadla na Slovensku medvědice, promluvil o děsivém zážitku a ukázal svá zranění. Do lesa šel původně fotit hmyz, narazil tam ale na medvídě s jeho matkou. Nečekané setkání ho málem stálo život - ke svému vlastnímu úžasu z něj vyšel jen s lehkým zraněním.

Ivan Kňaze fotografuje přírodu - pro pár snímků vyrazil do lesa ve slovenské Poľaně i ve středu. Místo hmyzu a žab tam ale narazil na medvědy. O případu informoval zpravodajský server TVnoviny.sk. "Otočil jsem se a spatřil jsem medvídě," popsal zážitek fotograf.

Naskytla se mu tak jedinečná příležitost vyfotit medvídě, které také využil. "Stihl jsem udělat jeden záběr, když v tom zařvala medvědice. Vyřítila se na mě z houštiny a zakousla se mi do stehna. Trvalo to asi dvě tři vteřiny," vzpomíná na útok muž.

"Pak odběhla pryč, takže jsem vyskočil ze země. Ona si ale asi myslela, že běžím za tím mladým, tak se do mě znovu pustila. Zase jsem spadl a zase byla na mně. Zaútočila na mě podruhé," tvrdí.

Tentokrát místo zubů použila ohromné tlapy a podrápala muži záda a ruce. Nakonec spolu s medvídětem zmizela hluboko v lese. Zraněný fotograf sedl do auta a odjel k nejbližší lesní správě. V nemocnici mu ošetřili rány, které naštěstí nebyly vážné.

"Chodím často po lese a půjdu zas. Tohle se stává tak jednou za život. Měl jsem velké štěstí, mohl jsem dopadnout hůř. Mohla to být poslední fotka v mém životě," řekl muž, zatímco si prohlížel fotografii medvíděte.

Medvědici nic nevyčítá - ví, že jen chránila svoje mládě. Navíc se to stalo hluboko v lese, kde je doma ona, nikoliv on. "Viděla, že se motám kolem medvíděte, tak ho přiběhla chránit. To je prostě normální," tvrdí napadený fotograf.