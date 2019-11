České občanství chtěl získat podvodem. Ke zkouškám poslal Čecha

Muž z Česka se měl na začátku září vydávat za cizince při zkoušce z českých reálii v Českých Budějovicích. Podle policie použil doklady totožnosti cizince s trvalým pobytem v České republice.

"Při zkoušce byli přítomni i policisté, kteří pojali podezření, že není vše v pořádku," popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Když vychytralé dvojici pokus vyšel, za několik týdnů to zkusili znovu. "Zástupce zkušební instituce uvedli v omyl, když český občan stejným způsobem vystupoval za cizince při čtení českého textu," vysvětlil mluvčí policie. To už však oba muže ve věku 51 a 55 let zatkli policisté.

"Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizích práv a o stavu věci byl informován státní zástupce," dodal Bajcura. O trestu by měl rozhodnout během dvou týdnů okresní soud.