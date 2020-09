Muž prodával lístky na setkání se Stallonem, měl si přijít až na pět milionů

Městský soud v Praze řešil kauzu údajně podvedených fanoušků nejslavnějšího filmového boxera Sylvestera Stallona. Podnikatel Tomáš Blažo podle obžaloby prodával vstupenky na tři kulturní akce, které se nikdy neuskutečnily. Jednou z nich byl i večer se Silvestrem Stallonem, který se měl uskutečnit v roce 2018 v Praze. Jenže herec do Česka nikdy nepřijel, a dokonce sám popřel, že by to měl v plánu. Zklamaní fanoušci podali na prodávající společnost, ve které byl Blažo jednatelem, několik trestních oznámení. Jen touto akcí si měl přijít na více než pět milionů. Podle státního zástupce ale takto připravoval minimálně další dvě akce, které se také neuskutečnily.