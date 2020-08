Muž rozmlátil obchod krumpáčem a prchl s drahými šperky! VIDEO

Velmi netradiční přepadení a vykradení zastavárny řešili policisté v Plzni. Muž nejprve přišel prodat hodinky, to mu ale zřejmě nevyšlo podle představ. Do obchodu se vrátil, přes hlavu měl igelitový pytel a byl vybaven krumpáčem. Tím obchod rozmlátil a utekl s platy šperků. Na útěku nebyl dlouho.

Přepadení se odehrálo v Plzni na Slovanech 5. srpna. "Pachatel nejprve přišel do obchodu kvůli prodeji s sebou donesených hodinek, který mu zřejmě nevyšel dle jeho plánu. A tak se o pár minut později rozhodl do obchodu vyrazit znovu, ale to už byl maskován igelitovým pytlem přes hlavu se zakrytým obličejem a vybaven krumpáčem, kterým doslova následně obchod rozmlátil," popsala mluvčí policie Veronika Hokrová.

V obchodě bylo v tu chvíli několik lidí, všichni se kvůli obavám o život dali na útěk. Maskovaný muž krumpáč odhodil a s sebou si odnesl osm plat s vystavenými šperky. Cennosti pak schoval do batohu, který měl ukrytý v sousedním domě, a dal se na útěk zadním vchodem z areálu směrem k ulici U Ježíška.

Na místo během chvíle dorazili policisté, kteří začali po pachateli urychleně pátrat. Prchajícího muže spatřili při útěku do zalesněného prostoru směrem k řece. Pachatel už neměl šanci utéct, dopaden byl i s lupem. Způsobil škodu za 600 tisíc korun. Podle policie jde o 36letého muže z Plzeňska s trestnou minulostí.

"Policisté následně muže odvezli k lékařskému vyšetření s následným odběrem biologického materiálu, kdy během tohoto vyšetření vypadl zadrženému z úst šperk ze žlutého kovu. Vzhledem k nastalé situaci bylo lékařským personálem provedeno speciální vyšetření, ze kterého nebyly zjištěny další známky cizího tělesa v těle," doplnila Hokrová.

O den později plzeňští kriminalisté 36letého muže obvinili ze spáchání zločinu krádež v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci, obviněný putoval do vazby.