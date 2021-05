Muž se dožadoval převozu do nemocnice, na záchranáře vytáhl pistoli!

Posádka záchranářů musela v Kozojedech ve středních Čechách narychlo opustit byt, ve kterém ošetřovala pacienta, který si je zavolal. Muž se chtěl totiž za každou cenu dostat do nemocnice. Situace se stala pro záchranáře dramatickou ve chvíli, kdy muž vytáhl střelnou zbraň. Případ vyšetřuje policie.

Středočeští záchranáři spěchali v neděli odpoledne k muži, který je zavolal. "Muž si zavolal záchrannou službu pro bolest dolní končetiny a záchranářka na místě nenašla nějaký urgentní důvod k převozu do nemocničního zařízení," uvedla k případu mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

Do té doby klidný muž začal být agresivní a domáhal se odvozu do nemocnice. Celé to vyvrcholilo tím, když spolu s doklady vytáhl i pistoli.

"Posádka v tu chvíli zareagovala tak, že se stáhla zpátky do sanitního vozu a přes naše operační středisko zažádala o pomoc Policii ČR," doplnila Homolová.

Na místo vyrazilo několik policejních hlídek. Policistům se v bytě podařilo muže přesvědčit, aby jim zbraň vydal.

"Naše policejní hlídky na místě zjistily, že se jedná o nesvéprávného muže, zbraň zajistily, předaly opatrovníkovi. Případ dál prověřujeme," sdělila mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Posádce zdravotníků, kteří utrpěli šok, poskytl specialista záchranářů psychologickou pomoc.