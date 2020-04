Muž se hlásil k teroristům a hrozil na Ostravsku výbuchy, chtěl milion dolarů

Muž se vydával za teroristu a několikrát hrozil výbuchem v obchodech. Policisté Moravskoslezského kraje rozjeli ohromné manévry, evakuovány byly stovky lidí, do akce vyrazili psovodi, pyrotechnici a další specialisté. Žádné bomby nenašli. Už ale zadrželi a obvinili muže, kterému teď hrozí až 12 let ve vězení.

V neděli přijala tísňová linka několik hlášení o nastražení výbušného systému v obchodě řetězce na Ostravsku. Muž, který nastražení bomby oznámil, proklamoval příslušnost k teroristické organizaci ISIS. Požadoval milion dolarů a dopravní letadlo.

Policie nevzala výhrůžky na lehkou váhu, do akce vyrazila stovka policistů. "Jednalo se především o policisty z příslušných obvodních oddělení a služby kriminální policie a vyšetřování v rámci Moravskoslezského kraje, dále o policisty ze speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství a vzhledem k charakteru události byla v akci Pyrotechnická služba Policie ČR. Nechyběli ani služební psi speciálně vycvičeni na vyhledávání výbušnin," popsal mluvčí policie Jaroslav Ibehej.

Opatření se dotkla skoro dvaceti obchodů v celém Moravskoslezském kraji. Policisté evakuovali stovky lidí, obchody i celé objekty byly uzavřeny. Jednotky opakovaně prohledaly vytipované obchody, anonym totiž volal v průběhu dne znovu, žádnou bombu ale nenašly.

Už během celé akce lokalizovali policisté podezřelého, kterého zadrželi. Ukázalo se, že byl pod vlivem alkoholu. "Po zjištění všech skutečností byla věc překvalifikována ze zločinu šíření poplašné zprávy na podezření ze zvlášť závažný zločin vyhrožování teroristickým trestným činem. Celou věc si převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu," doplnil Ibehej.

Kriminalisté už muže obvinili, soud následně akceptoval návrh na vzetí do vazby. V případě, že bude muž odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody od tří do 12 let.