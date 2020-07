Muž se potápí v řece pro dobrou věc! Ledovou vodu zkusil i reportér

Kvůli koronavirové krizi přišly památky o velké peníze, a tak se jejich správci snaží různými způsoby přilákat zpátky turisty. A někdy mají extrémní nápady. Jako teď v Litomyšli. Za každou prodanou vstupenku do tamního kostela se jeden muž rozhodl strávit sekundu v ledové řece.

Milion korun chybí v kase příspěvkové organizaci Zámecké návrší, která spravuje řadu památek. David Zandler obětuje každý den zdraví, aby peníze dostal zpátky.

"Pojďme říct světu, že tady jsme, ať ty peníze vyděláme,“ vyzývá ředitel organizace David Zandler.

Loučná má dravý proud a deset stupňů Celsia. Muž slíbil, že za každou prodanou vstupenku bude jednu vteřinu v ledové vodě.

Lístků se zatím prodaly tři tisíce a do řeky se už David ponořil po osmatřicáté, párkrát prý i jako nemocný. "Měl jsem rýmu, škrábalo mě v krku. Ale říkal jsem si, že to musím dát,“ usmívá se Zandler.

S mužem šla do výzvy už řada hostů a couvnout nemohl ani reportér TV Nova Petr Brzek. Už cesta k vodě byla zrádná a taky plná hladových komárů. "Během prvních vteřin se cítím, jako kdyby právě nastal únor,“ popsal Brzek.

Muž, který se nikdy neotužoval, chce prodat dvacet tisíc lístků. Celkově by tak strávil ve vodě pět a půl hodiny. Pokud je neprodá, koupat se v Loučné bude do konce roku. "Teoreticky tady na Silvestra otevřu šampus, ale to bych nechtěl,“ doufá Zandler.

Nezastavily ho ani nedávné povodně, při kterých byla voda plná bahna. "To bylo docela dramatické, v řece bylo o metr víc vody,“ potvrdil Zandler.

Vydělané peníze poslouží na správu budov a taky na výplaty. Muž nechce dopustit to, aby se kvůli finančním ztrátám muselo v organizaci propouštět.