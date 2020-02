Muž se přiznal ke škrcení kamaráda tkaničkou. Tělo pak hodil do kanálu

Policisté od listopadu vyšetřovali smrt mladého muže, jehož tělo našli v kanalizační stoce. Stopy je dovedli k jeho mladšímu kamarádovi, který se k hrůznému činu přiznal. Mladíka z neobjasněných důvodů měl začít škrtit tkaničkou, a pak jeho tělo údajně hodil do kanálu. Kriminalisté zveřejnili detaily hrůzného činu.

Policie zpočátku neznala totožnost zemřelého mladíka. Později odhalila, že se jednalo o devětadvacetiletého cizince. "Současně kriminalisté zjistili okolnosti, které již od počátku naznačovaly, že by se na úmrtí muže mohla podílet násilným způsobem jiná osoba," popsal policejní mluvčí Jan Daněk s tím, že například zmizely jeho osobní věci z bytu, kde přechodně bydlel.

Kriminalisté rychle získali podezření, kdo mohl mít na smrti mladíka svůj podíl – a to se prý i potvrdilo. "Podezřelý muž opakovaně utvrzoval rodinu poškozeného o jejich vzájemném kontaktu, ačkoli původně pohřešovaný muž byl již v tu dobu prokazatelně mrtvý," popsal mluvčí. Podezřelý rodině zemřelého muže tvrdil, že náhle odjel i se svými osobními věcmi do zahraničí. "Tím dával rodině pohřešovaného neustále falešné naděje," popsal mluvčí.





I když podezřelý dlouho zapíral, že mladému cizinci ublížil, pod náporem důkazů se nakonec k činu přiznal. "Uvedl, že 8. listopadu 2019 v inkriminovaný den byl s poškozeným, který byl jeho známým, v jednom z barů v Hostivaři popíjet alkohol. Po několika vypitých skleničkách společně vyrazili do rychlého občerstvení, kam však už z poškozeným nedošel. Cestou se totiž zastavili u nedalekého Botiče, kde ho zcela bez jakéhokoliv důvodu podezřelý začal chladnokrevně škrtit tkaničkou, až poškozený upadl do bezvědomí," popsal tragické okolnosti mluvčí.

Podezřelý údajně mladíkovi odcizil mobilní telefon a peněženku s platební kartou. "Sám pak odešel do zmiňovaného rychlého občerstvení, kde se kartou pokusil zaplatit jídlo, což se mu nepodařilo, protože neznal PIN k odcizené platební kartě. Po několika minutách se vrátil zpět na místo činu, kde v té době ležel poškozený v bezvědomí," dodal mluvčí.

Cizinec v té době žil, ale podezřelý muž si prý myslel, že už nežije a snažil se podle policie zbavit jeho těla. "Poškozeného proto dotáhl k nedalekému kanálu, kam ho vhodil, aby zamaskoval svůj čin. Voda v kanálu, pak tělo po několika dnech donesla až do čističky odpadních vod v Praze 6, kde bylo posléze nalezeno. Podle závěrů soudní pitvy poškozený nezemřel v důsledku škrcení, nýbrž bezprostřední příčinou úmrtí bylo utonutí," dodal mluvčí.

Mladík se pak opakovaně snažil ukrást peníze z účtu zemřelého muže. "Snad jen díky zkušenostem bankovních úředníků se mu tento podvod nepodařilo úspěšně zrealizovat," řekl Daněk. "Kriminalisté z oddělení vražd s třiadvacetiletým mužem zahájili trestní stíhání pro trestné činy vražda ve stádiu pokusu, usmrcení z nedbalosti, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod," dodal Daněk.

V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let. "Do současné doby nebyl obviněný schopen hodnověrně policistům vysvětlit motiv svého jednání," zakončil mluvčí.