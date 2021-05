Muž se přiznal, že praštil sestřičku lopatou do hlavy. Motiv je děsivý

Kriminalisté obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví jednatřicetiletého muže, který podle nich v úterý pozdě večer pronikl do nymburské nemocnice, kde přetáhl po hlavě lopatou zdravotní sestřičku. K činu se přiznal a zároveň uvedl jen těžko uvěřitelný důvod brutálního útoku.

"Dnes dopoledne kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže pro těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Sdělení obvinění si převzal do vlastních rukou, k činu se doznal a kriminalisté mu navíc prokázali spáchání další majetkové a násilní trestné činnosti," informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Petra Potočná.

Když se ho vyšetřovatelé ptali na to, co ho k surovému útoku lopatou vedlo, recidivista jim řekl, že vše dělal úmyslně proto, že se toužil vrátit zpět do vězení.

"Ze strany kriminalistů bude dnes dán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, o kterém bude soudce rozhodovat nejpozději zítra v dopoledních hodinách," doplnila Potočná. V případě odsouzení muži hrozí až desetiletý pobyt v cele.

Útočník ozbrojený lopatou vnikl do nymburské nemocnice otevřeným oknem kolem úterní 22. hodiny. Podle policistů se poté potichu zezadu připlížil ke zdravotní sestře a lopatou ji praštil do hlavy. Pak utekl pryč. Zraněnou zdravotnici ošetřili kolegové.

Díky popisu útočníka kriminalisté vytipovali podezřelého, kterého ve středu zadrželi.

