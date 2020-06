Muž se prý snažil lákat dívku do auta! Podle policie nešlo o zločin

Neznámý starší muž na Jihlavsku měl údajně lákat do svého auta mladou dívku. Mělo se to stát v pondělí, případ prověřovala i policie.

Čtrnáctiletá dívka se podle rodiny vracela v pondělí podvečer domů, když ji měl neznámý muž oslovit. Z jejího vyprávění vyplývá, že u ní najednou zastavilo menší zelené auto a jeho řidič měl dívku lákat ke svezení. Mělo se to stát v Rančířově na Jihlavsku.



Muži, který měl u dívky zastavil, bylo prý asi 60 let. "Normálně se vracela domů. Byl podvečer, ale bylo ještě světlo. Přizastavil, lákal ji do auta, jestli nechce svézt, byl dotěrný, takže se otočila a utíkala domů," popsal dívčin bratr.

Rodina dívky okamžitě zalarmovala policii. "Policisté na místě provedli šetření, na základě kterého nezjistili žádné protiprávní jednání," řekla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.



Je tak otázkou, co se na místě vůbec stalo a jestli nešlo jen o nějaké nedorozumění. V obecné rovině by podle odborníků zejména děti, dívky a ženy neměly v žádném případě s nikým cizím sedat do auta ani reagovat na jakékoliv jiné nabídky.