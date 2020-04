Muž se sehnul ke své fence, chtěl jí dát pusu. Skončil s plastikou obličeje

Češi jsou národem pejskařů a za svého čtyřnohého parťáka by mnohdy dali i ruku do ohně. Někdy ale stačí málo a i ten nejhodnější mazlíček může ublížit. O tom se přesvědčil muž z Kladenska, který se sehnul ke své fence, aby jí dal pusu. Za to se mu odvděčila prokousnutým rtem, se kterým skončil na plastické chirurgii. Na svého mazlíčka ale nezanevřel.