Muž se snažil prokopat z vězení! Kontrola cely přišla v poslední chvíli

S pouty na rukou a za doprovodu eskorty - tak k soudu nakráčel muž z Ostravy. Kartáčkem na zuby, lžící nebo třeba nehty se údajně snažil prokopat za zdi věznice. "Na jedné zdi bylo nalezeno narušení zdiva, které ovšem neumožňovalo osobám opustit zdi věznice," sdělila mluvčí vazební věznice Marcela Kvapilová.

Podle spisu s kopáním začal v polovině prosince loňského roku. Když ale do jeho útěku zbývaly možná jen hodiny, do cely přišla kontrola, která tunel odhalila. Suť měl vysypávat do koše, splachovat na záchodě, dávat pod postel nebo za oblečení do skříně.

"Vymýšlí a zhotovují si různé předměty z kovového nábytku, kterým jsou vybavené cely," uvedla mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová.

Líčení bude pokračovat na konci listopadu, čeká se totiž na vyslechnutí svědka. Ostravský "Monte Christo" je souzen i za drogy, obě kauzy soudkyně spojila v jednu a hrozí mu až pětiletý trest. Ještě než ho eskorta odvedla, stačil své přítelkyni poslat zamilovaný pohled.