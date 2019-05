Rány pěstí do sedmiletého dítěte v Lipníku: Obvinili muže a ženu

Policie obvinila muže a ženu, kteří v dubnu napadli pět dětí v parku v Lipníku nad Bečvou. Měli je bít pěstmi do obličeje a hrudníku. Jeden chlapec a dívka museli být odvezeni do nemocnice. Páru hrozí za útok až pět let vězení.

Otřesným případem se od půlky dubna zabývá policie Olomouckého kraje. Dospělý muž a žena se rozhodli zaútočit na pět romských dětí v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou. Podle svědků je měli bít do obličeje a hrudníku.

Podle příbuzných nejdříve došlo k hádce šestileté dcery s mužem, který poté útočil, a dalším dítětem. Případ byl předán kriminálce. "Na začátku měsíce května zahájil policejní komisař trestní stíhání dvou lidí, muže a ženy, kteří byli obviněni z trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob..," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Ve vězení by pár mohl strávit až pět let. Další informace k případu policie nezveřejnila. "V souvislosti s touto událostí je nadále vedeno vyšetřování, proto nebudeme k případu sdělovat další doplňující informace a to až do skončení vyšetřování," doplnila Zajícová.

Po útoku, který se stal 7. dubna večer, skončila jedna dívka s poraněným hrudníkem a čtrnáctiletý chlapec s otřesem mozku a pohmožděnými zády. Oba záchranáři převezli do nemocnice. "Můj syn je v nemocnici a zůstává tam na pozorování. Bude pak muset zůstat v domácím léčení. Nejmladší dítě, které u napadení bylo, má sedm let. Jsme z toho zděšení," uvedla tedy pro deník Romea matka napadeného dítěte.