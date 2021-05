Muž sebral z ulice kocoura. Poškrábal mu partnerku, vyhodili ho z 9. patra

Policisté obvinili 27letého muže z týrání zvířat poté, co v Liberci vyhodil z 9. patra kocoura. Mělo se jednat o trest za poškrábání přítelkyně jeho kamaráda, která zvíře sebrané z ulice dostala jako dárek. Kocour měl po pádu tak vážná zranění, že ho původní majitel nechal na doporučení veterinářky uspat.

Otřesný případ se odehrál v Liberci 23. prosince, kdy pozornost 27letého muže a jeho 19letého kamaráda v Třešňovské ulici upoutal urostlý šedý kocour, kterého majitel vypouštěl pravidelně ven na půlhodinovou procházku. Svým vzezřením jim připomínal britskou kočku, rozhodli se ho proto sebrat, ačkoliv měl na krku obojek s telefonním číslem.

Muži usoudili, že by kocour mohl udělat radost přítelkyni mladšího z nich, a tak ho ještě ten den dostala jako dárek. Aby si žena zvíře prohlédla, vzala ho do náruče. V tu chvíli na něj začal dorážet její pes, který ho vyděsil. Vystresovaný kocour při snaze dostat se do bezpečí ženu poškrábal, což se mu stalo osudným.

Mladá žena měla ztropit scénu, po které 27letý muž kocoura vyhodil z okna bytu v 9. patře. "Svědci zraněného kocoura objevili ve velmi zuboženém stavu, ve kterém vydával bolestné zkřeky. Jeden z kolemjdoucích ho poznal a kontaktoval jeho majitele," popsala událost z předvečera Štědrého dne mluvčí policie Ivana Baláková.

Šestiletý kocourek jménem Macík měl po pádu zpřelámanou páteř, poškození bylo nevratné. Na doporučení veterinářky tak původní majitel nechal zvířat uspat. Policie se ale případem nadále zabývala. Muže z činu usvědčila bezpečnostní kamera na domě přítelkyně jednoho z nich.

Na základě důkazů a výpovědi svědů nyní padlo obvinění. "Sedmadvacetiletého muže z Valašského Meziříčí, který do Liberce přijel před nějakým časem za prací, jsme obvinili z přečinu týrání zvířete, za což ho může soud poslat až na tři roky do vězení," informovala Baláková.