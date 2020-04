Muž šel na policisty s nožem, pak po nich hodil sekeru! Útok vykryli

Stalo se to na zahradě v jedné z obcí poblíž Náměště nad Oslavou. Muže bez domova tam původně nechal přespávat majitel pozemku, který mu chtěl pomoct. Jenže po nějaké době s ním začaly být problémy, vůči sousedům byl prý drzý a agresivní.

Majitel zahrady nakonec stížnosti sousedů vyslyšel a o víkendu se rozhodl bezdomovce dostat pryč. Tomu se ale odejít nechtělo, a tak majitel zavolal na pomoc policii. Hlídku prý upozornil, že muž může být ozbrojený, a proto se policisté vybavili ochranným štítem.

Že zvolili dobře, zjistili hned poté, co bezdomovce vyzvali, aby šel s nimi. Ten vzal nůž a sekeru a hrozil útokem. Sekeru nakonec po policistech i hodil. Ti útok vykryli, muže přemohli a odvezli na vyšetření do nemocnice.

Odtud muž putoval do cely, kde mu sdělili obvinění z trestného činu násilí proti úřední osobě spáchaného se zbraní. Soud ho také poslal do vazby. Muž prý ve vězení už v minulosti byl, teď mu hrozí za mřížemi pobyt až na šest let.