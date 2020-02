Muž si motorovou pilou prořízl krční tepnu, letěl pro něj vrtulník!

Vše se stalo v pátek dopoledne v obci Bolatice, v části Borová. "Na místo události ihned vzlétl vrtulník z Ostravy a vyjela nejbližší pozemní posádka rychlé zdravotnické pomoci z Dolního Benešova," informoval mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Na místě zdravotníci zjistili, že se muž vážně poranil motorovou pilou, rozřízl si s ní krk. "V okamžiku příjezdu posádek byl pacient při vědomí, jeho stav byl však život ohrožující. Zasahující záchranáři zjistili tepenné krvácení a značnou krevní ztrátu," popsal Humpl.

Ránu proto okamžitě ošetřili, po podání léků a dalším ošetření naložili zraněného do vrtulníku, který ho co nejrychleji převezl do ostravské fakultní nemocnice, kde se ho ujal personál na urgentním příjmu.