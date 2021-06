Cestující měl napadnout průvodčího kvůli roušce. Policie hledá svědky

Průvodčí dálkového vlaku skončil v nemocnici poté, co jednoho z cestujících vyzval, aby si nasadil respirátor. Podezřelého agresora na nádraží v Kolíně zadržela policie, zraněný průvodčí skončil v nemocnici. Oba už kriminalisté vyslechli. Teď pátrají po svědcích incidentu, který se stal ve středu.

Několik ran do hlavy, otřes mozku a krátkodobé bezvědomí. Tak dopadl průvodčí, který ve středu ve vlaku z Bohumína do Prahy vyzval cestujícího, aby si nasadil respirátor. Muž mu měl zasadit několik ran do hlavy. Průvodčí skončil v nemocnici, podezřelého cestujícího na nádraží v Kolíně zadrželi policisté.

"Policisté už vyslechli oba účastníky incidentu, kterému měla předcházet ta skutečnost, že průvodčí opakovaně vyzýval cestujícího k nasazení respirátoru a celou věc nadále prověřují," řekla TN.cz mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.











Incidentu se stal ve středu krátce po jedenácté hodině ve třetím vagonu osobního vlaku mezi stanicemi Kolín a Pardubice. Policie teď hledá svědky, kteří by k případu mohli podat další informace.





"Doposud totiž není jednoznačně prokázané jednání, které by mělo znaky trestného činu, proto by nám velice pomohlo svědectví," doplnila policejní mluvčí. Policii je možné kontaktovat na lince 158 nebo na čísle 606 665 994.