Muž si objednal vlastní zmrzačení! Zaplatil cizinci za uříznutí penisu

Třiatřicetiletý Brit letěl do Španělska s opravdu velmi bizarním cílem. Zaplatil svému spolubydlícímu pět tisíc korun za to, že mu uřízne penis, natočí to a zveřejní na internetu. Ochotnému cizinci nyní hrozí vězení, přestože si oběť zmračení výslovně přála.