Pět let se kajakář z Tennessee chystal sjet Salto de Maule v Chile. Tento 40metrový vodopád sjel jako první člověk na světě, a to bez jediného škrábnutí. V minulosti šestadvacetiletý muž zdolal uz několik menších vodopádů. Posledních deset let cestoval a objevoval nová místa k freestylové jízdě na kajaku.