Muž si to šel vyříkat se svým sokem, ten ho pobodal. Hrozí mu deset let

Několik hlídek policistů a strážníků v noci zamířilo do bytového domu v Palachově ulici v Ústí nad Labem. Útočník se tam chvíli před tím dobýval do bytu svého známého, podle svědků kopal do dveří a když mu nájemník bytu otevřel, měl na něj zaútočit.

Napadený se ale bránil, vytáhl nůž a agresora měl pobodat. Po incidentu zůstalo na místě velké množství krve.

"Krátce před půlnocí došlo k incidentu mezi dvěma muži, který se týkal sporu o ženu. Jeden z mužů přišel k druhému do bytu, zabouchal na dveře a ihned ho napadl. Ten se bránil a následně došlo ke zranění," popsala událost policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

"Zraněný muž byl odvezen záchrankou do nemocnice, druhého jsme zadrželi," dodala mluvčí. Policie zajistila nůž a vyslechla svědky.

Nájemník, který se bránil nožem a svému sokovi způsobil vážná zranění, je obviněn z těžkého ublížení na zdraví a je v cele předběžného zadržení. Hrozí mu až desetiletý trest vězení. Pobodaný zůstává v nemocnici.