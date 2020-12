Muž si vyhlížel na Twitteru ženy, které chtěly zemřít. Potom je zavraždil

Japonský muž, přezdívaný “zabiják na Twitteru“, byl odsouzen k smrti poté, co zabil devět lidí. Třicetiletý mladík se přiznal k vraždění a rozřezávání svých obětí. Téměř všechny z nich byly mladé dívky, které potkal na sociálních sítích a které veřejně hledaly někoho, kdo jim pomůže se sebevraždou. Ženy byly ve věku od 15 do 26 let. Po tomto případu začal Twitter více kontrolovat své příspěvky a při dotazu na sebevraždy se lidé dostanou na kontakt na psychologickou pomoc.