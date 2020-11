Muž šířil hoax a byl překvapený, když mu policisté zaklepali na dvěře

Muž, vystupující na sociální síti pod jménem Peter Capkovic, šířil na Facebooku neuvěřitelný hoax. Neváhal ani vyzvat policisty, ať mu klidně zaklepou na dveře. Když to muži zákona ale skutečně udělali, nestačil se divit.

"Teď, když mi švagrová řekla, co je teda 100 procentně pravda, žádný (Matovičův) hoax, že známé zemřela babička a ptali se jí, že jestli mohou napsat, že zemřela na covid-19 a za to jí ještě nabízeli 1000 eur. To už je fakt síla," začal své vyprávění na sociální síti Peter.

Pokračoval ale dále a pozornost zaměřil i na policisty. "Klidně může přijít i NAKA (Národní kriminální agentura), jestli lžu anebo sem dávám nějakou křivou výpověď," provokoval muž na sociální síti.

KONPIRTOR ZMERAVEL, KE MU NA DVERE ZABCHALA POLCIA: JEDNA PANI POVEDALA, POUL SOM TO OD BRATOVEJ SUSEDY KOLEGYNE... Zveejnil(a) Hoaxy a podvody - Polcia SR dne tvrtek 29. jna 2020

Určitě ale nepočítal s tím, že policisté udělají to, k čemu je vyzýval. Ti konspirátorovi opravdu zaklepali na dveře, v té chvíli ale muže internetová odvaha opustila. "Autor uvedl, že šlo o zprostředkované, neověřené informace, které mu poskytla jiná osoba. Policie šla i za touto osobou, která uvedla, že i ona to slyšela zprostředkovaně a nemůže k tomu říct nic víc," uvedla slovenská policie ve svém stanovisku.

Jaký trest nyní muži za šíření nepodložených informací hrozí, není zatím jasné, v době ouzového stavu jsou ale sazby vyšší.

Sociální sítě zaplavily nesmysly o koronaviru. Podívejte se na reportáž TV Nova: