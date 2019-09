Muž svou partnerku měsíce věznil v bytě! Měla modřiny i bodné rány

Minimálně dva měsíce věznil v bytě svou partnerku šestatřicetiletý muž ze slovenské Bratislavy. Po celou dobu ji také týral psychicky i fyzicky. Policii se podařilo ženu zachránit a odvést ji do nemocnice. Muže policie umístila do policejní vazby. Hrozí mu až osm let za mřížemi.