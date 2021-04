Muž terorizoval dívku (11) i její matku. Přes TikTok získal jejich intimní fotky

Teprve 11letá dívka z Prahy si několik měsíců i se svou matkou procházela peklem. Náhodně si je vybral 25letý muž rovněž z hlavního města, který přes sociální síť TikTok získal intimní fotografie obou svých obětí. Potom je začal vydírat, vyhrožoval přepadením, choulostivé snímky rozeslal do školy a zveřejnil na internetu. Policii se přiznal.

Svou teprve 11letou oběť si muž z Prahy vybral náhodně na populární sociální síti TikTok. Pouhou analýzou jejího profilu získal osobní údaje, třeba bydliště nebo adresu její školy. Vymámil z ní i přístupy k jejímu účtu, dívka se nechala přesvědčit a poslala mu svůj bezpečnostní kód.

"Podezřelému se podařilo získat i intimní fotografie jedenáctileté dívky. To ale nebylo vše. Shodou okolností získal i choulostivý záběr její matky, kterou dcera omylem natočila v koupelně při živém vysílání," uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Muž potom spustil několikaměsíční psychický teror.

Snímek matky jí poslal poštou rovnou domů a připojil i dopis s výhrůžkou, že její dceru přepadne na cestě ze školy. Ženu musel vyděsit k smrti, protože svůj plán doložil přesně vyznačenými GPS souřadnicemi míst, po kterých se dívka pohybovala.

"Samotné intimní fotografie dívky pak podezřelý rozeslal do základní školy, některým rodinným příslušníkům i spolužákům a také je vystavil na veřejně přístupné pornostránky," pokračoval mluvčí.

Vydával se za kamarádku

Tím to ale neskončilo. Muž si vytvořil falešných profil na sociálních sítích a se svou obětí komunikoval jako její vrstevnice. Podle policie si získal její důvěru a dívka mu pak svěřovala, jaké pocity má z toho, co jí sám způsoboval. Zarážející je jeho motiv. Prý ho k tomu vedla "dlouhodobá frustrace z nenávistných komentářů na internetu, a tak se rozhodl někomu ublížit, aby se cítil stejně špatně jako on sám".

Případem se zabývají pražští kriminalisté. Zjistit identitu podezřelého nebylo jednoduché, protože se na internetu dobře maskoval.

"Muž je stíhaný pro trestné činy výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, nebezpečné vyhrožování, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. V případě odsouzení mu hrozí až šest let odnětí svobody. Stíhání probíhá na svobodě a muž se k činu doznal," uzavřel Daněk.

