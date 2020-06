Muž uběhl 352 km za sedm dní, bál se o babičku kvůli Covidu-19

Vzhledem k tomu, že se připravoval na ultra maraton, který byl kvůli mimořádným opatřením zrušen, řekl si, že do domova seniorů ve Scrantonu v Pennsylvanii by to mohl zvládnout. Za pouhých sedm dní tak dokázal uběhnout 352 km a díky mediální podpoře celé akce se mu ještě podařilo vybrat 24 tisíc dolarů pro seniory, kteří byli izolováni během koronavirové krize.