Muž měl unést a znásilnit školačku! Trest 7,5 roku žalobkyni nestačí

Na sedm a půl roku by měl jít do vězení dvacetiletý muž, který loni v zimě znásilnil dívku ze základní školy v Českých Budějovicích. V neveřejném jednání o tom zatím nepravomocně rozhodl soud. Dívka dodnes trpí posttraumatickým syndromem.

Mladý muž si dívenku vyhlédl loni v prosinci, když šla ráno do školy. Unesl ji v kufru svého auta a v lese ji pak znásilnil. Dívce navíc vyhrožoval pistolí na plastové náboje, která se podobala skutečné zbrani. Českobudějovický krajský soud rozhodl, že si za to odpyká sedm a půl roku ve vězení.

Soudní jednání bylo kvůli nízkému věku dívky neveřejné. Sledovali ho ale její rodiče, kteří si vyslechli detaily, jak se znásilnění jejich dcery odehrálo. Policisté pachatele zadrželi hned další den. Pomohl jim poměrně přesný popis, který školačka kriminalistům poskytla.

Nemalou měrou k tomu přispěli i další rodiče, kteří si všimli podivného muže před školou. Několik dní před znásilněním totiž lákal několik dívek do svého auta. "Přišla, že jí zase otravuje, a docela mi i brečela, se bála no. Já jsem jí nejdřív nevěřila, protože ona si hodně vymýšlí. Pak už mi to bylo nějaký divný," popsala žena.

Znásilněná školačka dodnes trpí posttraumatickým syndromem a bojí se chodit sama ven. Není vyloučeno, že si následky ponese celý život. Obžalovaný, ani jeho právní zástupce, se k rozsudku nevyjádřili. Proti verdiktu se ale na místě odvolala státní zástupkyně.