Muž upekl kachnu, měla v sobě litr vody! Vyzkoušeli jsme to také

Snažili jsme se napodobit podmínky, při kterých drůbež pekl pan Jindřich. Ten svůj postup sdílel na sociální síti. Koupili jsme tedy stejnou kachnu ve stejném supermarketu, která měla v syrovém stavu 1 956 gramů. Pekli jsme ji 4 hodiny při 130°C v zakrytém pekáči.



A výsledek? Z téměř dvoukilové kachny zbylo jen 1 120 gramů. Při pečení je samozřejmě nutné počítat s určitou ztrátou, ovšem nám se vypeklo 400 ml výpeku a 200 ml tuku, celkem tedy 600 ml tekutiny - a to už je i podle profesionálních kuchařů zkrátka moc.

"Určitě to normální není po půl hodině pečení dostat z kachny litr vody. Voda by se správně pustit neměla, maximálně pustí šťávu. Aby to ale byl litr za půl hodiny, tak to je masakr," okomentoval pečení pana Jindřicha šéfkuchař Tomáš Štěpnička.

Na pečení kachny jsme se zeptali i soutěžící z pořadu Masterchef Ester Vosátkové. "Já když peču kachnu při 100 stupních přes noc, tak je to tak maximálně hrníček šťávy s tukem. Ale ten litr i těch 600 mililitrů mi přijde hodně, opravdu hodně," prozradila redakci Ester.

Zastihli jsme ji v době oběda, a tak Ester ještě oslovila kuchaře v restauraci, kde zrovna měli na denním menu kachnu. "Ten pekl dneska pět kachen a říkal - 'jestli z pěti kachen, které jsem pekl při 160°C a nepodléval jsem je vodou, jestli jsem měl 3/4 litru vody - tak je to moc i s tukem'," uzavřela Ester.

Vypadá to tedy, že drůběž koupená v supermarketu obsahuje schválně větší množství vody, aby byla těžší a do restaurací se naopak dostává kvalitnější zboží. Máte také zkušenosti s šizením masa a drůbeže? Podělte se s námi o ně na e-mailu zpravy@nova.cz nebo na našem facebooku!