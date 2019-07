Muž v Olomouci měl hlídat děti, jedno z nich prý málem zavraždil!

Třiadvacetiletý muž dostal na starost hlídání dvou nezletilých dětí. Jedno z nich měl podle policie napadnout. Případ se odehrál 24. listopadu 2018 v Olomouci.



"Útok byl natolik brutální, že dítě (roč. 2017) utrpělo vážné poranění hlavy, muselo být hospitalizováno a přežilo jen díky vysoce specializované odborné lékařské pomoci," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.



Vyšetřování případu trvalo několik měsíců, policie ve středu informovala, že muže obvinila z pokusu o vraždu. "Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal muže do vazby," doplnil Hejtman.



Za pokus o vraždu by mohl jít muž na 15 až 20 let do vězení, hrozí mu i výjimečný trest. Podle policie ale zatím nebyl nikdy stíhaný pro trestnou činnost.