Pitomá zábava: Lidé olizují toalety a zboží v obchodech, hrozí jim tresty!

Lidé se po vypuknutí pandemie koronaviru rozdělili do tří skupin. První se snaží respektovat přijatá opatření, druhá pravděpodobně předstírá, že hrozba viru vůbec neexistuje a její zástupci zkouší bez omezení pokračovat v dřívějším životě. Třetí skupina, naštěstí nejmenší, si ze zákeřného onemocnění dělá legraci, dokonce ho někteří využívají jako možnost zviditelnit se.

Muž v Americe se natočil na mobil, jak olizuje vrchní část záchodové mísy na veřejných toaletách. Nechutnou nahrávku poté umístil na sociální sítě. Své “číslo“ pak zakončil sebekritickým komentářem: "V rámci této výzvy si zapamatujte dalšího pitomce. Olízl záchodovou mísu.“

This fuckwit licked a toilet bowl as part of a Coronavirus "challenge".



He now has Coronavirus.



The other beaut, licking baby lotion bottles in a supermarket?



Arrested and charged under the terrorism act. pic.twitter.com/S2Dm5hprJV